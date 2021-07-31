Завершение эксплуатации российского сегмента МКС запланировано на 2028 год

Об этом говорится в заявлении «Роскосмоса» по итогам заседания научно-технического совета госкорпорации. Конструкторы заключили, что из-за старения значительной части оборудования его эксплуатация после 2024 года «создает дополнительные риски». В связи с этим запланировано создание Российской орбитальной служебной станции (РОСС) в составе МКС или как независимой национальной станции.