Постояльцы трех пятиздвездочных отелей в турецком Бодруме эвакуированы из-за нового лесного пожара в регионе

Как рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах Турции, благодаря действиям спасателей угрозы для местных жителей и туристов нет. По словам Мэра Бодрума Ахмета Араса, туристы размещены в подходящих объектах в центре города. Источник ТАСС не смог уточнить, были ли среди эвакуированных граждане России.