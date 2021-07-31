Сбор данных для оплаты проезда по биометрии может способствовать нарушению приватности граждан – эксперт

Сбор данных для оплаты проезда по биометрии может способствовать нарушению приватности граждан. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» директор автономной некоммерческой организации «Инфокультура» Иван Бегтин.

«Подобные технологии всегда имеют двойное назначение. Собирают дополнительные сведения о каждом жителе, который пользуется городской инфраструктурой, всех туристов, которые сюда приезжают. Во всех этих новых технологиях есть проблема, что эти данные накапливаются ДИТом Москвы. ДИТ Москвы довольно непрозрачная структура, они не раскрывают информацию о своих информационных системах, нет информации о том, проходили ли они хоть какой-то аудит приватности, безопасности. Не доверять этому по умолчанию – это вполне логично и нормально, мы не знаем, что там делается внутри. Хотелось бы надеяться, эти данные не хранятся, не формируют единый цифровой профиль гражданина, что круг людей, которые имеют к ним доступ, крайне ограничен, но информации нет. <...> Правоохранительные органы со стопроцентной вероятностью могут запрашивать эту информацию в целях подтверждения алиби человека, либо подтверждения подозрения в его адрес. <...> Правоохранительные органы будут иметь к этому максимально широкий доступ», — сказал он.

И.Бегтин отметил, что внедрение подобных технологий должно проходить общественное обсуждение. По его словам, общество должно контролировать и обладать возможностью наложения запрета на применение подобных систем.

Технологию оплаты проезда с помощью распознавания лиц начали тестировать в московском метро. Эксперимент запустили на Филевской линии метро. На станциях метро не размещено информации об испытании, лишь у некоторых турникетов на полу наклеен специальный знак — черный круг с изображением человека и надпись «оплата по биометрии».

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее призывал москвичей не беспокоиться об утечке данных из-за системы распознавания лиц. Собянин подчеркивал, что главная задача системы распознавания лиц – обеспечить безопасность граждан.