На Филевской линии московского метрополитена началось тестирование оплаты проезда через систему распознавания лиц Face Pay. Как сообщает дептранс столицы, в тестировании на первом этапе в заявительном порядке примет участие тысяча пассажиров. Сотрудники метро уже используют этот сервис и совершили более 1 млн успешных проходов на станции.

Директор автономной некоммерческой организации «Инфокультура» Иван Бегтин отметил в интервью «Эху Москвы», что департамент информационных технологий собирает всю информацию, и это может стать угрозой для приватности. Бегтин подчеркнул, что внедрение всех подобных технологий должно проходить публичное общественное обсуждение.