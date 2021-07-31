Организаторы митингов теперь должны будут отчитываться об итогах акции перед властями

Соответствующий приказ подписал глава МВД Владимир Колокольцев.

Отчет о состоявшемся публичном мероприятии необходимо предоставить не позднее 45 дней со дня проведения акции. В нем должна быть полная информация об организаторе, вплоть до реквизитов банковского счета, используемого для сбора средств. А также подробный отчет о том, на что расходовались деньги, каждый платеж должен быть подтвержден документами. Среди прочего необходимо указывать общую сумму, подлежащую перечислению в бюджет – речь идет об анонимных пожертвованиях, которые, согласно закону, нельзя использовать для организации митингов. Отчет организаторы должны передать чиновникам, которые согласовали акцию. Они будут проверять, не было ли нарушений. Этот приказ принят в рамках исполнения законов из так называемого «пакета Вяткина». Они вступили в силу в начале года. Эти законы существенно ужесточили правила проведения митингов – усложнилась процедура согласования акций, запрещено любое иностранное финансирование, появились новые территориальные ограничения.

Оппозиция и правозащитники считают, что законы «пакета Вяткина» ограничивают права и свободы граждан.