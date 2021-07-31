Росздравнадзор проверит информацию о смерти в Краснодарском крае семьи, прошедшей вакцинацию от коронавируса

Росздравнадзор по поручению главы Минздрава Михаила Мурашко проверит информацию о смерти в Краснодарском крае семьи, прошедшей вакцинацию от коронавируса. 29 июля депутат Госдумы Вячеслав Лысаков сообщил в своем телеграм-канале, что обратился к генпрокурору Игорю Краснову с просьбой проверить информацию из соцсетей о том, что у шестиклассницы из Краснодара с разницей в несколько дней умерли родители и бабушка с дедушкой. По сведениям интернет издания Readovka, семья Колесниковых в конце июня поехала в Москву, чтобы вакцинироваться препаратом «ЭпиВакКорона», так как в Краснодарском крае его нет. Знакомые семьи сообщили изданию, что Колесниковы получили первый компонент вакцины в один день, 29 июня. Через неделю у них поднялась температура, позже их госпитализировали.

Главный врач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко в интервью РБК напомнил, что не всякий сделавший прививку считается вакцинированным и полностью защищенным от коронавируса.

Препарат новосибирского центра «Вектор» «ЭпиВакКорона» стала второй зарегистрированной вакциной от коронавируса в России после «Спутника V». В марте участники испытаний вакцины попросили Минздрав проверить ее эффективность. Они рассказали, что у трети вакцинированных не обнаружили антитела к коронавирусу, а среди тех, у кого выработались антитела, были случаи заболевания.