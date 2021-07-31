Большинство очагов возгорания природных пожаров в Турции больше не представляют опасности

Об этом со ссылкой на президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана сообщает агентство «Анадолу». Большинство очагов возгорания «локализованы и потушены. В тушении за последние три дня были задействованы 4 тыс. человек. В зоне бедствия работают десятки самолетов, вертолетов и беспилотников, а также 117 пожарных машин. Ранее Эрдоган объявил зонами бедствия районы нескольких турецких провинций, в т.ч. курортных. Эрдоган также сообщил, что по одной из версий, пожары стали следствием диверсий.