Инфляция в России может принять долгосрочный характер

Этого в интервью Financial Times не исключает глава ЦБ Эльвира Набиуллина. По ее словам, инфляционные ожидания сильно превышают прогноз Банка России в регулятор будет думать о дополнительном снижении целевого показателя по инфляции до 2-3%. Сейчас он составляет 4 проц. Набиуллина отметила, что ЦБ будет продолжать жесткую денежно-кредитную политику, нейтральной она едва ли станет раньше 2023 года.