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18:35, 31 июля 2021

В Чеховском районе Подмосковья ротвейлер покусал четырехлетнюю девочку и 11-месячного мальчика

Как сообщила ТАСС представитель прокуратуры Московской области Наталия Григорьева, оба ребенка сейчас в больнице, мальчик находится в тяжелом состоянии. Чеховская прокуратура проводит проверку. Владельцу собаки может грозить ответственность по закону об ответственном обращении с животными. По данным регионального управления СК, собака сорвалась с ошейника.


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