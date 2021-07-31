В Чеховском районе Подмосковья ротвейлер покусал четырехлетнюю девочку и 11-месячного мальчика

Как сообщила ТАСС представитель прокуратуры Московской области Наталия Григорьева, оба ребенка сейчас в больнице, мальчик находится в тяжелом состоянии. Чеховская прокуратура проводит проверку. Владельцу собаки может грозить ответственность по закону об ответственном обращении с животными. По данным регионального управления СК, собака сорвалась с ошейника.