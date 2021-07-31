В Хабаровском крае при выполнении плановых учебно-тренировочных полетов произошел отказ двигателя на самолете Су-35С

Как передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа, самолет упал в акватории Охотского моря. Летчик катапультировался, был оперативно обнаружен поисковой группой и доставлен на аэродром базирования, угрозы его жизни и здоровью нет.