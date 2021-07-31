Организаторов публичных акций в России обязали отчитываться об их итогах спустя 45 дней после проведения

Об этом говорится в приказе главы МВД Владимира Колокольцева. К документу приложена утвержденная форму отчета об источниках финансирования массового мероприятия. Заполненные бланки организаторы должны передать чиновникам, которые согласовали акцию. В них должно быть подробно расписано, на что израсходованы деньги. Как отмечает правозащитный проект ОВД-инфо, этот приказ является частью изменений, внесенных в закон о митингах из т.н. «пакета Вяткина», принятых в декабре 2020 года.