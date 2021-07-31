Разработчики советуют записаться на электронное голосование на выборах в Госдуму как можно раньше. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» начальник Управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов Правительства Москвы, создатель электронного голосования Артем Костырко.

«Запись начнётся со 2 августа. Как только вы подадите заявление через некоторое время вам придет промежуточный статус: «Все данные сверены отправлены, ждите финального «ок», либо же вам придёт ответ, что вы не совпадаете с реестром избирателей и будут даны рекомендации, как это исправить. Мы сейчас с ЦИКом прорабатываем формулировку, чтобы людей не дергать и не отправлять их на горячие линии ЦИКа, МГИКа. Очень рекомендуем, если хотите записаться на электронное голосование, сделать это как можно раньше, чтобы было время разобраться, если вдруг вы столкнётесь с этим. Мы будем работать круглосуточно. Точно также можно будет до 13 сентября, если передумали, заявление отозвать, вас вернут в книгу избирателей на участок по месту жительства», — сказал он.