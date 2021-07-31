Атлеты из России взяли еще три комплекта медалей на Олимпиаде в Токио

Единственное золото команде Олимпийского комитета России сегодня принесла женская команда по фехтованию. Его добились саблистки София Позднякова, Ольга Никитина, Светлана Шевелева и Софья Великая. Последняя оценила соревнования очень высоко и сказала, что команда сработала отлично.

Помимо золота, российским спортсменам удалось добиться серебряной и бронзовой медалей. Их взяли в стрельбе из винтовки с пятидесяти метров.



Еще свою единственную золотую медаль сегодня получила команда Белоруссии. Её принес прыгун на батуте Иван Литвинович. Первого места впервые добилась и Польша, золото её досталось в лёгкой атлетике, а точнее в смешанной эстафете четыре по четыреста метров.

Помимо этого, американка Кэти Ледеки повторила сегодня рекорд. Она победила в заплыве вольным стилем на 800 метров. В её карьере это уже седьмое золото. Она стала второй спортсменкой в истории, которой удалось собрать такое количество наград.

Всего команда атлетов из России набрала 11 золотых медалей. В общем зачёте она стоит на четвёртом месте после Китай, Японии и Соединённых Штатов.