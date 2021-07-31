Россия планирует создать новый орбитальный комплекс к 2028 году

Россия планирует создать новый орбитальный комплекс ко времени, когда использование российского сегмента МКС станет технически сложным.

Работу российских модулей МКС планируется закончить к 2028 году. Совет поручил Корпорации Энергия разработать совместный с партнерами сценарий завершения эксплуатации МКС. РБК сообщает о том, что многие узлы и компоненты создавались еще в советское время. Сроки их службы давно прошли и эксперты считают, что вероятность лавинообразного выхода из строя оборудования представляется очень высокой. Кроме того, его часть уже не подлежит замене. Совет принял решение начать разработку проекта создания новой орбитальной станции, которая может стать автономным объектом или же работать в составе МКС. Объект будет носить название РОСС — российская орбитальная специальная станция. Как сообщает ТАСС, в Роскосмосе отметили, что станет частью реализации программы исследования Луны и полетов к Марсу. Первый модуль новой станции будет выведен на орбиту к 2025 году. Его эскизная разработка начнется до конца лета.

Сегодня на российском сегменте станции из-за утечки воздуха до критического уровня снизилось давление. Проблему с герметичностью станции не удается устранить уже несколько месяцев.