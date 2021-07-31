Историки спорят о необходимости создания межведомственной комиссии по историческому просвещению

Согласно указу президента, она должна будет координировать деятельность государственных органов по унификации подхода к изучению истории и противодействию попыток фальсификации.

Руководителем комиссии назначен бывший министр культуры, а ныне помощник президента Владимир Мединский.

Доктор исторических наук, председатель научного совета российского военно-исторического общества Анатолий Кошкин считает, что вопрос о создании этой комиссии назрел давно и ее создание очень важно, чтобы бороться с фальсификацией истории нашего государства. Анатолий Кошкин отметил, что необходимо прежде всего следить за тем, как развиваются наши исторические исследования по вопросам истории Великой отечественной войны.

Член совета Вольного исторического общества, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института Российской истории РАН Константин Морозов считает, что для изучения истории нужны свободные дискуссии по поводу различных точек зрения. Политики зачастую используют историю для своих целей, отметил Константин Морозов.