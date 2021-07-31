В июле в России был зафиксирован максимальный прирост смертности из-за коронавируса

Число умерших почти вдвое превысило показатель предыдущего месяца, такие подсчеты приводит агентство ТАСС. За последние сутки, по данным оперативного штаба, жертвами эпидемии стали еще 792 человека. Новых зараженных почти 24 000. На этом фоне власти на всех уровнях призывают ускорить темпы вакцинации.

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко в эфире телеканала РБК сказал, что утверждения о заражении коронавирусом от вакцины противоречат логике. Проценко уверен, что вакционацию от ковида скоро внесут в национальный календарь прививок.