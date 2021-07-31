В московском метро стартовал эксперимент по оплате проезда с помощью распознавания лица

Пока тестировать новую систему будет около тысячи человек – желающие могут подать заявку на сайте подземки.

Эксперимент запустили пока только на Филевской, «голубой», линии метро. На самих станциях информации о нем никакой нет – объявления на стенах не висят, лишь у некоторых турникетов на полу наклеен специальный знак — черный круг с изображением человека и надпись «оплата по биометрии». На Смоленской такие знаки есть у трех из шести турникетов. На других станциях — пока по одному. Люди на наклейки на полу внимания не обращают. За время наблюдения ни у кого из пассажиров вопросов о том, как пользоваться этой системой, не возникло. Если обратиться к кассирам, они отправят за подробностями на сайт подземки.

Насколько будет востребована эта опция, пока непонятно. Жители города пока не готовы пользоваться возможностью оплаты проезда по биометрии. Большинство опрошенных отмечают, что сейчас в метро все сделано максимально удобно для пассажиров.

Директор автономной некоммерческой организации «Инфокультура» Иван Бегтин отметил в интервью «Эху Москвы», что департамент информационных технологий собирает всю информацию, и это может стать угрозой для приватности. Бегтин подчеркнул, что внедрение всех подобных технологий должно проходить публичное общественное обсуждение.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее призывал москвичей не беспокоиться об утечке данных из-за системы распознавания лиц. Собянин подчеркивал, что главная задача системы распознавания лиц – обеспечить безопасность граждан.

Ранее в Метрополитене сообщали, что однажды у пассажиров появится возможность оплачивать проезд через систему распознавания лиц в кассах подземки.