Система ДЭГ защищена от возможности изменения результата голосования без участия избирателя – Костырко

Система дистанционного электронного голосования защищена от возможности изменения результата голосования без участия избирателя. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» начальник Управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов Правительства Москвы, создатель электронного голосования Артем Костырко.

«Даже если мы захотели бы поменять все транзакции на какую-то одну, то здесь второй ключ – это человек. Нужен еще один ключ – это устройство человека, его учетная запись. Без человека переписать какие-то транзакции невозможно, потому что все шифрование на устройстве пользователя с параметрами кабинета», — сказал он.

В Москве ранее стартовало тестовое электронное голосование. Горожанам предложили ответить на вопросы, связанные с обязательной вакцинацией специалистов, работающих с людьми, а также развитием транспортной системы. Параллельно с голосованием систему тестировали хакеры. Тому, кто сможет найти уязвимое место, будет вручено денежное вознаграждение в размере 2 миллионов рублей. Кроме того, специалисты намерены проанализировать все кейсы по завершении испытаний. Это необходимо для того, чтобы учесть все на предстоящих выборах в Государственную Думу.

Проголосовать может любой совершеннолетний москвич, имеющий полную учетную запись на портале mos.ru. Голосование началось 29 июля в 8 утра и закончилось вчера в 8 вечера.