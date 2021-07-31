Костырко: Менее 10% участников воспользовалось функцией отложенного голосования в ходе теста ДЭГ

По предварительной статистике, менее 10 процентов участников воспользовалось функцией отложенного голосования в ходе теста дистанционного электронного голосования. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» начальник Управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов Правительства Москвы, создатель электронного голосования Артем Костырко.

«Если честно, мы еще детально статистику не готовили, но по первой статистике, менее 10 процентов. Мы боялись, что будет некий стеб, фан, «я могу делать, что хочу», этого не произошло. То есть, в принципе, косвенно мы можем сказать, что это скорее функция для того, у кого технические проблемы, например интернет не работает, чем для тех кто хочет просто посмеяться», — сказал он А.Костырко отметил, что хакерам, тестировавшим систему, удалось сократить время, через которое можно воспользоваться функцией отложенного решения.

«У нас тестировалась функция отложенного решения. Раз в три часа можно было возвращаться к своему бюллетеню. Есть исследователь, который это время, по сути, сократил. Он несколько раз воспользовался функцией в течение этих трех часов. Но у нас учитывается в любом случае голос последний по времени чтобы показать, что все сработало штатно, мы, как и обещали, технической группе покажем логи работы системы Мы покажем, как это было по секундам, как это было на входе и что получилось на выходе. Система учла в любом случае последний по времени выбор», — сказал он.

А.Костырко также не исключил, что на осенних выборах параметры фукнции отложенного решения будут изменены.

«Это настроечный параметр. Мы просто проходим некий период, сейчас посмотрели, как все работает раз в три часа, в течение календарного дня. Предложим вместе с экспертами, как это лучше сделать.

В Москве ранее стартовало тестовое электронное голосование. Горожанам предложили ответить на вопросы, связанные с обязательной вакцинацией специалистов, работающих с людьми, а также развитием транспортной системы. Параллельно с голосованием систему тестировали хакеры. Тому, кто сможет найти уязвимое место, будет вручено денежное вознаграждение в размере 2 миллионов рублей. Кроме того, специалисты намерены проанализировать все кейсы по завершении испытаний. Это необходимо для того, чтобы учесть все на предстоящих выборах в Государственную Думу.

Проголосовать может любой совершеннолетний москвич, имеющий полную учетную запись на портале mos.ru. Голосование началось 29 июля в 8 утра и закончилось вчера в 8 вечера.