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17:32, 31 июля 2021

Российские пограничники задержали кубинцев, пытающихся незаконно пересечь границу с Эстонией

Агентство РИА Новости со ссылкой на региональное управление ФСБ сообщает, что три человека на надувных матрасах хотели переплыть реку Нарва. С собой они взяли сумки с личными вещами и средствами гигиены, а также документы. Нарушители рассчитывали добраться до Испании, где у одного из кубинцев живут родственники. Задержанным грозит штраф и выдворение из России.



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