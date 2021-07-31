Российские пограничники задержали кубинцев, пытающихся незаконно пересечь границу с Эстонией

Агентство РИА Новости со ссылкой на региональное управление ФСБ сообщает, что три человека на надувных матрасах хотели переплыть реку Нарва. С собой они взяли сумки с личными вещами и средствами гигиены, а также документы. Нарушители рассчитывали добраться до Испании, где у одного из кубинцев живут родственники. Задержанным грозит штраф и выдворение из России.

