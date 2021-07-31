В Петербурге частично обрушился памятник культурного наследия «Дача Кривдиной»

В профильном городском комитете собираются подать жалобу в полицию. Власть настаивают на заведении уголовного дела в отношении собственника, об этом сообщает агентство ТАСС. Ранее компания неоднократно привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее содержание здания. Общая сумма штрафов и неустоек приближается к миллиону рублей.

Собственник был обязан в течение 20 месяцев отреставрировать здание и благоустроить территорию. Комитет, который провел выездную проверку еще прошлой зимой, установил, что дача находится в неудовлетворительном состоянии. Здание было построено в начале ХХ века в стиле модерн архитектором Морозовым.