МВД решило обязать организаторов митингов отчитываться об их итогах через 45 дней

Об этом со ссылкой на приказ министра пишет проект «ОВД-Инфо». К документу, опубликованному сегодня на официальном портале правовой информации, прикреплена утвержденная форма отчета об источниках финансирования массового мероприятия. Организаторы должны передать чиновникам, согласовавшим акцию, подробные сведения на что расходовались деньги. Этот приказ – часть изменений, внесенных в закон о митингах в конце прошлого года.