В США больше 8 миллионов граждан оказались под угрозой потери жилья

Сегодня истекает мораторий на выселение жильцов, которые не платят за аренду квартир. Он был введен в качестве помощи во время пандемии.

Федеральный мораторий на выселение неплатежеспособных жильцов из арендуемых ими квартир должен был истечь в конце 2020 года. Но затем его продлил Конгресс, а после — администрация Джо Байдена. А месяц Верховный суд США принял решение, которым оставил мораторий в силе до 31 июля, но при условии, что новое продление может быть осуществлено только Конгрессом США в виде закона — а не указом исполнительной власти. В пятницу Палата Представителей ушла на летние каникулы — демократы не стали даже вносить закон, так как многие конгрессмены внутри партии были против.

По состоянию на начало июля у более чем у 8 млн американцев имелась задолженность по оплате аренды жилья или ипотеки. Правительство США, при этом, в декабре и марте выделило федеральные средства штатам и местным властям на помощь людям в оплате жилья — в общей сумме 47 млрд долларов. Только 3 млрд долларов из федеральной помощи дошло до арендодателей и арендаторов.

Президент США Джо Байден обратился к властям штатов с просьбой как можно быстрее распределить средства на помощь неплатежеспособным арендаторам и принять местные законы о моратории на выселение.