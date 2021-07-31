В Хабаровском крае потерпел крушение истребитель Су-35

По данным пресс-службы Восточного военного округа самолет упал в Охотское море, летчик катапультировался. Его оперативно нашла поисковая группа и доставила на аэродром. Угрозы здоровью пилота нет. Как уточняют военные, при выполнении плановых полетов у боевой машины отказал двигатель. По какой причине это произошло, пока выясняется.