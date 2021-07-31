Россия намерена завершить работы на МКС в течение семи лет

Роскосмос собирается начать использовать другую, пока еще не запущенную станцию. Эксплуатацию Международной Космической Станции планируется завершить к 2028 году. Об этом говорится в сообщении на сайте Роскосмоса. Там сказано, что такое решение приняли в связи со старением значительной части оборудования. Конструкторы пришли к выводу, что оно несёт дополнительные риски.

Как отметили в Госкомпании, на момент прекращения работ на МКС должна быть готова Российская орбитальная служебная станция. Предполагается, что её создают с применением новых технологий. Она должна стать эволюционным шагом при разработке программы по изучению и освоению Луны, полётов к Марсу и реализации различных других программ в космосе.

Научно-технический совет поручил специалистам принять дополнительные меры по поддержанию работоспособности и безопасности российского сегмента МКС на тот период, пока новая станция не будет готова. При этом последние два дня космонавты были вынуждены решать проблемы, связанные с присоединением нового модуля к этому сегменту. Сначала он развернул всю станцию, потому что у него самопроизвольно сработали двигатели, потом начались проблемы с давлением. Сообщение о том, что модуль «Наука» успешно интегрирован в МКС, пришло только около часа назад.

Международную космическую станцию начали использовать в 1998 году. Всего в проекте задействованы 14 стран.