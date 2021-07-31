За время тестового электронного голосования в Москве хакеры пытались проверить систему 14 раз – Костырко

За время тестового электронного голосования в Москве хакеры пытались проверить систему 14 раз. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» начальник Управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов Правительства Москвы, создатель электронного голосования Артем Костырко.

«В этом тестировании у нас много новых впечатлений, спасибо нашим исследователям электронного голосования. Порядка 14 кейсов всего было. Конкретно DDoS-атак, когда идет массовый запрос на фронтальную часть, было две, но они не были самыми интересными из тех, которые случились На ход голосования ничего не повлияло, все отработало штатно, мы все эти кейсы записали, сохранили. В четверг собираем рабочую группу, которая регулярно собирается и критикует нас мы всем покажем, что это было и предложим им сделать вывод, кто их них заслуживает вашего приза или еще какого-то поощрения», — сказал он.

А.Костырко отметил, что разработчики «поймали новый вид порчи бюллетеней».

«У нас каждое голосование есть умельцы, которые останавливают, пишут в нее какой-то недопустимый символ, зашифровывают ключом и отправляют нам в блокчейн. Этот бюллетень отражается в протоколе как недействительный. В этот раз товарищ не просто испортил полученный бюллетень, он сумел испортить ссылку получения этого бюллетеня . Это немного задержало процедуру расшифровки, потому что мы с этим столкнулись первый раз и проверяли, все ли отображается», — заключил он.

В Москве накануне стартовало тестовое электронное голосование. Горожанам предложили ответить на вопросы, связанные с обязательной вакцинацией специалистов, работающих с людьми, а также развитием транспортной системы. Параллельно с голосованием систему тестировали хакеры. Тому, кто сможет найти уязвимое место, будет вручено денежное вознаграждение в размере 2 миллионов рублей. Кроме того, специалисты намерены проанализировать все кейсы по завершении испытаний. Это необходимо для того, чтобы учесть все на предстоящих выборах в Государственную Думу.

Проголосовать может любой совершеннолетний москвич, имеющий полную учетную запись на портале mos.ru. Голосование началось 29 июля в 8 утра и закончилось вчера в 8 вечера.