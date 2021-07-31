На МЦК восстановили график движения поездов после сбоя

Ранее по часовой стрелке составы шли с увеличенным интервалом. Это произошло после того, как по техническим причинам на станции Зорге остановился поезд. В пресс-службе Московской железной дороги агентству ТАСС сказали, что сейчас МЦК работает в плановом режиме.