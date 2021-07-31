Владимир Путин пообещал турецкому коллеге продолжить помогать в тушении лесных пожаров

Сегодня, как сообщает пресс-служба Кремля, Путин и Реджеп Эрдоган провели телефонный разговор. Между тем турецкий лидер объявил пострадавшие регионы зоной бедствия. По данным министерства сельского и лесного хозяйства, за последние дни 70 пожаров взяты под контроль, еще десяток продолжают бушевать. Огонь охватил леса вблизи популярных турецких курортов Бодрума и Мармариса – там пришлось эвакуировать туристов из нескольких отелей.