Правительство утвердило досрочные выплаты на школьников

Уже со следующего понедельника семьям с детьми в возрасте от 6 до 18 лет начнут перечислять по 10 000 рублей, об этом сообщает пресс-служба кабинета министров. Изначально предполагалось, что выплаты начнут на 2 недели позже, но президент поручил сдвинуть сроки, чтобы школьники и родители могли спокойно подготовиться к началу учебного года. Накануне в правительстве сказали, что выплаты получат более 20 миллионов школьников.