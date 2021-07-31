Роскосмос намерен построить новую орбитальную космическую станцию

Об этом по итогам заседания научно-технического совета сообщается на сайте госкорпорации. Предполагается, что станция начнет работать к 2028 году. Тогда же запланировано завершение эксплуатации российского сегмента МКС. Ранее в Роскосмосе говорили, что большая часть оборудования на орбите уже выработала свой ресурс, и затраты на содержание сегмента после 2025 года будут сравнимы со стоимостью создания новой станции.