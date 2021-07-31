В Китае в последние дни регистрируют резкий рост заболеваемости коронавирусом

По данным властей, всего за июль было выявлено больше 300 инфицированных. Как сообщает агентство France Press, это почти столько же, сколько выявили с февраля по июнь.

Официальный представитель китайского минздрава Хэ Цинхуа назвал сразу несколько факторов, которые спровоцировали всплеск заболеваемости.

Китай, где в конце позапрошлого года и был обнаружен коронавирус, сейчас находится за пределами первой сотни стран по числу инфицированных. В последние месяцы в стране ежесуточный прирост зараженных исчисляется десятками.