Z Архив новостей новости
5 1 6 805
16:03, 31 июля 2021

В Крыму по распоряжению Роспотребнадзора закрыли музыкальный фестиваль, стартовавший на площадке Казантипа

Он должен был продлиться до следующего воскресенья.

На фестиваль Z.Fest жаловались местные жители, утверждают власти. После их обращений на площадке на побережье в селе Поповка прошел рейд с участием полиции, прокуратуры, МЧС и Роспотребнадзора. Телеканал «Крым24» опубликовал видеозапись одного из очевидцев, на которой видно, как силовики просят людей разойтись. В МВД сообщили, что на фестивале не соблюдались масочный режим и социальная дистанция, из-за чего, цитата, «участники и персонал подвергались угрозе заболевания». Кроме того, как утверждается выявили факты сбыта и употребления наркотиков, распития алкоголя общественных местах, мелкое хулиганство. Организаторы Z.Festa в соцсетях сообщили, что площадка занимает 13 гектаров, массового скопления людей не было, сейчас решается вопрос о судьбе мероприятия. На этом месте раньше проводился фестиваль Казантип. Его организаторы столкнулись с проблемами в 2014 году, когда Россия присоединила Крым. Спустя два года власти полуострова официально запретили проводить музыкальное мероприятие.

Ранее на фоне третьей волны коронавируса в российских регионах отменили несколько масштабных музыкальных фестивалей


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Юрий Каннер президент Российского еврейского конгресса

Грех сравнения с евреем Отождествлять себя с евреями, которых Франция, пометив желтыми звездами, посылала на смерть, — вопиющая бесчувственность и невежество. Появление и укоренение мема там, где это не просто неуместно – кощунственно…

5 278 6 14273 28.07
Новости

Ведущий программы «60 минут» Евгений Попов объяснил свою многомиллионную недвижимость ипотекой Соратники Алексея Навального утверждают, что ему и его жене, телеведущей Ольге Скабеевой принадлежит имущество на 300 миллионов рублей…

5 65 6 55461
Блоги

Сергей Марков политолог

Российское общество хочет побед Наши союзники — весь спортивный мир, который прекрасно понимает, что травля российского спорта идет не от мельдония, а от политики…

5 94 6 12388 30.07
Блоги

+ Обращение Владимира Зеленского по случаю Дня Крещения Киевской Руси – Украины Обращение Владимира Зеленского по случаю Дня Крещения Киевской Руси – Украины Киевская Русь – это мать нашей истории. 24 области Украины и полуостров Крым – ее родные дети. И они по праву – ее наследники. А двоюродным племянникам и очень дальним родственникам не нужно посягать на ее наследство…

5 385 6 53560 28.07
8читать ;смотреть
Блоги

+ Жительница Петербурга потребовала увести детей с особенностями развития с детской площадки 02:42 Жительница Петербурга потребовала увести детей с особенностями развития с детской площадки Женщина начала выяснять у сопровождающих, как они оказались у ее дома, заявила, что дети с аутизмом пугают ее ребенка и попыталась их прогнать…

5 426 6 64838 27.07
8читать ;смотреть
Блоги

+ Депутат госсовета Татарстана назвал антипрививочников «безмозглыми баранами» 00:59 Депутат госсовета Татарстана назвал антипрививочников «безмозглыми баранами» «Необходимо вакцинировать более 60% особей, дабы достичь коллективного иммунитета. И если не получается объяснить какому-либо безмозглому барану или, простите, корове, то ради выживания всего стада их следует заставить»...

5 125 6 20155 27.07
8читать ;смотреть
Блоги

Саня Давыдов плавательный блогер, основатель школы плавания Swim Shot

Станислав Красильников/ТАСС Спортсмен тебе ничего не должен! Не можешь смотреть на проигрыши? Так иди к черту из спорта вообще! Нам не нужны болельщики, поддерживающие только победы!..

5 46 6 8483 26.07
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Евреи в России. Почему Ленин решил бороться с антисемитизмом? И отчего не вышло? Евреи в России. Почему Ленин решил бороться с антисемитизмом? И отчего не вышло? Национальный вопрос нас не отпускает. Почему в июльский день 1918 года в разгар Гражданской войны, исход которой еще не был известен, глава Советского правительства Владимир Ленин подписал декрет о борьбе с антисемитизмом?..

5 116 6 22958 25.07
8читать ;смотреть
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Бороться за каждого Вопрос освобождения всех политзаключенных — определяющий для будущего страны. Это вопрос о том, будем ли мы жить в собственной стране без страха или в лагере за колючей проволокой…

5 59 6 12924 28.07
Блоги

Виктор Шендерович писатель

Стабильность — признак класса Болеть за наших спортсменов на этой Олимпиаде можно только с выключенным звуком…

5 344 6 75750 28.07
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Возвращение лишней исторической хромосомы Уж как в Советском Союзе было поставлено дело «исторического просвещения»! Куда там нынешней России. Системно, планомерно, наступательно…

5 86 6 19388 12:08
Блоги

Алексей Наседкин врач, блогер

Назад в СССР: вялотекущая шизофрения И вот сегодня, шаг за шагом, происходит реставрация советской модели карательной психиатрии и модификация её применительно к новым реалиям. Ведь для зачистки общественно-политического поля все средства хороши…

5 59 6 13562 26.07
Блоги

Токио-2020 новости Олимпиады

Сергей Бобылев/ТАСС Олимпиада. День 8-й Софья Великая, Ольга Никитина и София Позднякова взяли золото в командном турнире…

5 31 6 7207 05:32
Интервью Разворот (утренний)

Алексей Венедиктов гость: Алексей Венедиктов главный редактор «Эха Москвы»

Тестирование электронного голосования Москва единственный город в мире, который спрашивает у москвичей: «Считаете ли вы обязательной вакцинацию для определенных профессиональных групп?». Вообще никто никогда не спрашивает: ни Байден, ни Netflix, а Москва спрашивает…

5 21 6 5538 29.07
#слушать 19:50 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Возвращение к нормальной жизни. Отмена использования перчаток В этих условиях мы можем продолжить постепенное смягчение действующих ограничений…

5 49 6 13114 30.07
Блоги

Михаил Таратута журналист

Америка: что день грядущий ей готовит? В целом, ситуация для демократов пока что так себе. Но, кто знает, может администрация каким-то чудом сумеет поправить дела в экономике, решить проблемы на границе и победить пандемию до выборов…

5 40 6 10787 27.07

Популярное за неделю

Новости

В России выросло число людей, считающих, что страна движется по неверному пути Исследователи зафиксировали и снижение доверия Владимиру Путину как политику…

5 21 6 20540
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Террор бьет, прежде всего, по своим. Вот точно так же, как в 37-м году Сталин сажал, прежде всего, свою собственную партию, — вот то же самое происходит и в России, только с коммерческим уклоном…

5 30 6 85680 24.07
#слушать 49:26 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

3496972
«Первая мировая война»:
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 3 6 4716 25.07
Блоги

Александр Гольдфарб глава фонда Литвиненко в Лондоне

Вирусный прорыв, или Почему болеют вакцинированные В тех местах, где вакцинировано большинство, эпидемия захлёбывается; там, где меньшинство, — она нарастает…

5 218 6 520939 27.07
Блоги

Вадим Радионов журналист латвийской радиостанции BALTKOM

+ Геннадий Гудков разгадал новую доктрину Путина Геннадий Гудков разгадал новую доктрину Путина «Путин определил, что есть территориальные претензии, и что они могут быть решены каким угодно способом и методом»...

5 37 6 104223 25.07
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9203300
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4981366

Сегодня в эфире