В Крыму по распоряжению Роспотребнадзора закрыли музыкальный фестиваль, стартовавший на площадке Казантипа

Он должен был продлиться до следующего воскресенья.

На фестиваль Z.Fest жаловались местные жители, утверждают власти. После их обращений на площадке на побережье в селе Поповка прошел рейд с участием полиции, прокуратуры, МЧС и Роспотребнадзора. Телеканал «Крым24» опубликовал видеозапись одного из очевидцев, на которой видно, как силовики просят людей разойтись. В МВД сообщили, что на фестивале не соблюдались масочный режим и социальная дистанция, из-за чего, цитата, «участники и персонал подвергались угрозе заболевания». Кроме того, как утверждается выявили факты сбыта и употребления наркотиков, распития алкоголя общественных местах, мелкое хулиганство. Организаторы Z.Festa в соцсетях сообщили, что площадка занимает 13 гектаров, массового скопления людей не было, сейчас решается вопрос о судьбе мероприятия. На этом месте раньше проводился фестиваль Казантип. Его организаторы столкнулись с проблемами в 2014 году, когда Россия присоединила Крым. Спустя два года власти полуострова официально запретили проводить музыкальное мероприятие.

Ранее на фоне третьей волны коронавируса в российских регионах отменили несколько масштабных музыкальных фестивалей