Пассажирский поезд, который шел из Москвы в Ейск столкнулся на переезде с бензовозом

Около часу дня недалеко от районного центра Фрязиково в Калужской области на переезде состав столкнулся с бензовозом. В пресс-службе МЧС ТАСС сообщили, что по предварительным данным правила грубо нарушил водитель машины. Его не спасло даже экстренное торможение состава. Шофер и стал единственной жертвой происшествия. Два пассажира поезда получили незначительные травмы. От удара локомотив сошел с рельсов. Пассажиры выбрались наружу. Вскоре их специальным поездом, отправили в близлежащий город Алексин. К переезду выдвинулись два состава технической помощи, которым предстоит восстановить пути и нормализовать движение. Пока же пришлось задержать несколько электричек. Другие пригородные поезда отправлены по укороченным маршрутам.

На место выехал транспортный прокурор Калужской области Денис Косик.