Историк: Комиссия по историческому просвещению сможет противодействовать искажению роли СССР во Второй мировой войне

Деятельность комиссии по историческому просвещению будет полезной в сфере противодействия искажению роли СССР в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» доктор исторических наук, председатель научного совета Российского военно-исторического общества Анатолий Кошкин.

«Я считаю, что вопрос о создании этой комиссии назрел давно. Комиссии, которая будет заниматься конкретными делами, в первую очередь, это проблема фальсификации истории, как Второй мировой войны, так и в целом истории нашего государства. В настоящее время идет кибервойна против нашей страны и история является важным фронтом этой борьбы. К сожалению, в нашей стране есть историки и публицисты, которые солидаризируются с недружественными нашей стране и нашему народу концепциями истории в западных странах. Я думаю, что координация в какой-то степени исследований на историческую тему и противодействие тем, кто пытается сознательно исказить роль Советского Союза в войне, роль советского народа в победе, деятельность этой комиссии в этом плане, на мой взгляд, будет полезной», — сказал он.

Президент Владимир Путин распорядился создать комиссию по историческому просвещению под руководством бывшего министра культуры Владимира Мединского. В состав комиссии войдут представители администрации президента, аппарата Совета безопасности, Генпрокуратуры, Следственного комитета, МВД, ФСБ, Минобороны, ФСБ, СВР, МИДа и других ведомств. Среди задач комиссии будет защита исторической правды и предупреждение попыток фальсификации фактов.