На незаконной стройке в районе Дорогомилово произошло столкновение местных жителей со строителями – депутат Митрохин

На незаконной стройке в районе Дорогомилово произошло столкновение местных жителей со строителями. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» депутат Мосгордумы от партии «Яблоко» Сергей Митрохин.

«Произошло ожесточенное столкновение жителей Резервного проезда, дом 11 и компании-застройщиком «Восток», которая хочет построить прямо вплотную к дому платный медицинский торговый центр. Работают без разрешительных документов, производят шум. Жители неоднократно требовали остановить незаконные работы, но власти бездействуют. В этой ситуации жители вынуждены были прибегнуть к гражданской самообороне. Сегодня буквально побоище состоялось на строительной площадке. Жители ее сначала заняли остановили работы, потом они снесли ту часть забора, которая отхватывала у их дома законно оформленную поставленную на кадастр придомовую территорию. В ходе этих действий застройщики предприняли силовую атаку, в частности меня довольно сильно порезали, некоторым жителям нанесли телесные повреждения. Вызвана полиция на место событий», — сказал он.

Депутат отметил, что жители настаивают на том, чтобы работы, производящиеся без документов, были немедленно прекращены. По словам С.Митрохина местные жители организовали круглосуточное дежурство, чтобы не допустить незаконной стройки.

Ранее в Москве был задержан кандидата в депутаты Госдумы от партии «Яблоко» Кирилл Гончаров, который боролся с нелегальной стройкой в Резервном проезде. Двух волонтеров кандидата арестовали на 5 суток по обвинению в неповиновении полиции. Волонтеров Ивана Дорофеева и Антона Сурина задержали вместе с Кириллом Гончаровым 26 июля во время встречи с избирателями в Дорогомиловском районе. Они пытались распилить болгаркой забор вокруг места, где, по данным К.Гончарова, идет незаконная стройка.