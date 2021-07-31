В России увеличивается число регионов, где не продаются квартиры в новостройках

За первые полгода в семи субъектах федерации полностью остановились продажи. Последним регионом в этом списке стала республика Карачаево-Черкесия, об этом пишет газета РБК со ссылкой на данные Росреестра. Ни одной квартиры не продали также на Камчатке, в Мурманской области, республике Тыве и Еврейской автономной области. Там продажи остановились еще позапрошлым летом, когда застройщикам запретили строить жилье напрямую на деньги дольщиков. Это нововведение заработало для защиты интересов покупателей.