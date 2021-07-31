Роскосмос планирует завершить эксплуатацию МКС в 2028 году

Научно-технический совет госкорпорации считает, что работа на станции уже после 2024 года создаст дополнительные риски из-за старения значительной части оборудования российского сегмента. Эксперты одобрили создание новой отечественной орбитальной станции. По замыслу Роскосмоса, она должна стать шагом к разработке программы по освоению Луны и Марса.