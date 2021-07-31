Уральский депутат, советовавший россиянам меньше питаться в кризис, задекларировал доход в ноль рублей

Об этом со ссылкой на данные, опубликованные на сайте заксобрания Свердловской области, сообщает агентство ТАСС. Согласно документу, в пользовании у депутата Ильи Гаффнера находится одна квартира. В 2019 году он декларировал годовой доход в размере 4 копейки. Суд ранее признал депутата банкротом по иску Россельхозбанка. Истец пытался обжаловать это решение, но безуспешно. Слова Гаффнера о том, что в кризис нужно меньше питаться, в 2015 году вызвали широкий резонанс.