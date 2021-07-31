Москва направила Киеву ноту из-за планов уничтожить элемент воинского мемориала

Речь идет о копии ордена Великой Отечественной Войны на Марсовом поле во Львове. Российский МИД потребовал от украинских властей выполнять обязательства по защите воинских мемориалов, об этом говорится на сайте внешнеполитического ведомства.
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