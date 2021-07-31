В Приморском крае жители столкнулись с дефицитом топлива

Местное телевидение сообщает, что в городе Дальнегорске у единственной работающей заправки из пяти образовались большие пробки. Люди проводят в очереди по несколько часов. Перебои с поставками наблюдаются уже как минимум два дня. При этом, по словам водителей, они могут купить только бензин марки АИ-92 и дизель. Топливо не разрешают наливать в канистры. Местные власти не могут объяснить с чем связана проблема и обещают решить ее в ближайшие дни.