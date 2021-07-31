Почти 200 сотрудников американских дипмиссий в России будут уволены

Госдепартамент был вынужден пойти на сокращение из-за запрета Москвы на найм россиян и граждан третьих стран для работы в консульствах США, об этом сообщили в американском внешнеполитическом ведомстве. Госсекретарь Джон Салливан в интервью телеканалу «Дождь» ранее говорил, что решение российских властей повлечет негативные последствия для обеих сторон. По словам Салливана задачу по выдаче виз россиянам постараются взять на себя американские посольства в соседних странах.