На московском центральном кольце из-за сбоя поезда идут с увеличенным интервалом

Движение нарушено по часовой стрелке. Это связано с тем, что на станции Зорге МЦК по техническим причинам был остановлен поезд. В пресс-службе Московской железной дороги агентству ТАСС сказали, что принимают все необходимые меры, чтобы ввести движение поездов в график.