Задержаниями обернулись сегодняшние акции, которую проводит партия «Другая Россия Эдуарда Лимонова»

Нацболы (организация запрещена в РФ) выходят на улицы, потому что Министерство юстиции отказало ей в регистрации.

Национал-большевики проводят сейчас серию собраний и пикетов в разных городах. Так, в столице сторонники партии Михаил Галяшкин и Михаил Боровских приковали себя наручниками к решёткам на окнах подмосковного Министерства юстиции. До этого, как сообщает интернет-издание Sota/vision, нацболы зажигали дымовые шашки и скандировали «Россия будет свободной». Обоих активистов увела полиция.

То же самое произошло и в Перми. Там для задержания семи человек, которые вышли на площадь с флагами и громкоговорителями, приехал автобус ОМОНа. Как сказано в телеграмм-канале «Другой России», одного из активистов в автозаке избили и отобрали у него телефон.

В рамках этой же акции несколько человек вышли на одиночный пикет у здания министерства юстиции Краснодарского края. В Барнауле три человека развернули на площади баннер «есть такая партия». Их всех увезли в ОВД. Также еще до начала акции полицейские приходили домой к сторонникам «Другой России» в Архангельске, Вологде и Ярославле.

Министерство юстиции объяснило отказ регистрации тем, что её устав был написан неправильно, а некоторые члены учредительного съезда не предоставили все необходимые документы.