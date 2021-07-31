Футбольный матч между сборными России и Мальты перенесли из Саранска в Москву

В Российском футбольном союзе это решение объяснили эпидемиологической ситуацией. Какой стадион примет игру пока неизвестно. Национальная сборная провела уже 3 матча отборочного тура Чемпионата мира 2022. Россияне обыграли Мальту и Словению и проиграли Словакии. Команда играет под руководством нового тренера Валерия Карпина. Он сменил уволенного после Чемпионата Европы Станислава Черчесова.