Клиенты Альфа-банка пожаловались на проблемы при оплате картами

У некоторых из них не проходят платежи. В кредитной организации пообещали исправить ситуацию, пишет газета РБК. В приложении банка говорится, что покупки и снятия по картам проходят частично.

Сообщения о проблемах начали поступать сегодня после полудня. В основном, их фиксируют в Москве и Санкт-Петербурге. С чем связан сбой не уточняется.