Под Калугой столкнулись грузовик и пассажирский поезд

Водитель цементовоза погиб, сообщает пресс-служба правительства региона. Данных о пострадавших пока нет. Пассажиров поезда, следовавшего по маршруту Адлер-Москва эвакуировали. Сейчас их перевозят на вокзалы. О причинах аварии ничего не говорится. На месте работают оперативные службы.