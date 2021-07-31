Российские саблистки взяли золото командного турнира Олимпиады

В финале они победили сборную Франции со счетом 45:41. В команду входят Софья Великая, София Позднякова, Ольга Никитина и Светлана Шевелева. Ранее саблистки принесли России две медали в личном первенстве, Позднякова взяла золото, Великая – серебро. Нынешняя награда высшей пробы стала для сборной Олимпийского комитета 11-й по счету.