Россиянки Юлия Зыкова и Юлия Каримова взяли серебро и бронзу в стрельбе из винтовки на Олимпийских играх

Для сборной Олимпийского комитета России это 35-ая и 36-ая медаль соответственно. Сейчас наша команда находится на четвертом месте в медальном зачете.

Журналисты и комментаторы на Играх в Токио носят одежду с символикой России и говорят о команду, используя название страны. Однако официальный представитель МОК Марк Адамс заявил, что Всемирное антидопинговое агентство и Международный олимпийский комитет не видят серьезных нарушений участия российских спортсменов в Олимпиаде в Токио: «Что касается сотен тысяч сообщений в прессе и выступлений комментаторов, мы мало что можем с этим поделать. Точно также мы не можем запретить гостям из России носить футболки с упоминанием их страны. Это не наша работа. Но правила существуют и, насколько это возможно, они соблюдаются».

На Олимпиаде в Токио российским спортсменам запрещено использовать флаг и гимн РФ. В случае победы представителей России на церемонии награждения звучит фрагмент из Первого концерта для фортепьяно с оркестром Петра Чайковского.