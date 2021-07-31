В Москве задержали активистов партии «Другая Россия Эдуарда Лимонова», приковавших себя наручниками к зданию Минюста

В Москве задержали активистов партии «Другая Россия Эдуарда Лимонова», приковавших себя наручниками к зданию министерства юстиции. В ОВД увезли двух человек, сообщается в телеграм-канале их соратников «Прямое действие». Нацболы (деятельность организации запрещена в РФ) объявили о проведении сегодня по всей стране акции за честные выборы. Поводом стал отказ властей регистрировать их партию. На этом фоне на протяжении последних дней в регионах задерживают участников движения. Последнее подобное сообщение пришло из Перми.