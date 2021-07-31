В Турцию для борьбы с лесными пожарами отправят авиагруппировку МЧС и российского Минобороны

Сегодня в ходе телефонного разговора между президентами России и Турции В. Путин пообещал Реджепу Эрдогану продолжить оказывать помощь.

Пожары уже унесли жизни 6 человек, еще двое рабочих были госпитализированы. Всего пострадало более 180. Министр лесного и сельского хозяйства Турции Бекир Пакдемирли, которого цитирует РИА, рассказал о 98 очагах возгорания и отметил, что 88 уже ликвидировано. В особенно пострадавших районах объявлена эвакуация. Временно запрещены все экскурсии. Страна принимает помощь от иностранных государств. Специальный самолет прислала Украина. Из России прилетели три воздушных судна. Президент Турции Эрдоган по телефону обсудил ситуацию с пожарами с российским лидером Владимиром Путиным, который сказал, что помощь будет продолжена. В ответ Эрдоган тепло поблагодарил собеседника. Кроме того, были затронуты вопросы сотрудничества между государствами.

Ранее в ассоциации туроператоров сообщалось, что только немногие россияне за последние дни отказались от поездок в Турцию.